Global Ship Lease A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Global Ship Lease A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 2,50 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,38 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 198,1 Millionen USD gegenüber 191,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at