Global Ship Lease A präsentierte Quartalsergebnisse

Global Ship Lease A gab am 09.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Auf der Umsatzseite standen 201,4 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 192,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at