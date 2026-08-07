Global Ship Lease A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Ship Lease A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 2,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Ship Lease A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,61 USD in den Büchern gestanden.

Global Ship Lease A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 198,7 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 191,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at