Global Ship Lease Inc. Q3 Profit Rises

(RTTNews) - Global Ship Lease Inc. (GSL) released earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year

The company's bottom line totaled $99.15 million, or $2.75 per share. This compares with $92.63 million, or $2.59 per share, last year.

Excluding items, Global Ship Lease Inc. reported adjusted earnings of $99.28 million or $2.75 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 4.5% to $201.36 million from $192.66 million last year.

Global Ship Lease Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $99.15 Mln. vs. $92.63 Mln. last year. -EPS: $2.75 vs. $2.59 last year. -Revenue: $201.36 Mln vs. $192.66 Mln last year.