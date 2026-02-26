SEC Aktie
WKN DE: A2AN8G / ISIN: IT0005200453
|
26.02.2026 20:36:31
Global Strategic Takes New Position in OR Royalties Stock, Valued at $8.0 Million, According to Recent SEC Filing
On February 13, 2026, Global Strategic Management Inc. disclosed a new position in OR Royalties (NYSE:OR), acquiring 225,992 shares in an estimated $8.04 million trade based on quarterly average pricing.According to a SEC filing dated February 13, 2026, Global Strategic Management Inc. reported a new position in OR Royalties, purchasing 225,992 shares. The estimated value of this trade was $8.04 million, calculated using the average share price during the quarter. The position’s quarter-end value also stood at $8.04 million, reflecting both acquisition and market price effects.This new position represents 6.7% of the fund’s reportable assets under management as of December 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Royalties Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Royalties Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|OR Royalties Incorporation Registered Shs
|39,80
|0,00%
|Royalties Inc Registered Shs
|0,07
|18,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.