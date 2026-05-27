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27.05.2026 15:28:42
Global Supply Shortages Deepen as War Drags On, Risking Jobs and Growth
After three months, the fallout of the closure of the Strait of Hormuz is spreading, with developing countries bearing the brunt of the shortfall.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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