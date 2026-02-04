Global Surfaces präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Global Surfaces lud am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,71 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,450 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Global Surfaces mit einem Umsatz von insgesamt 592,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 460,6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 28,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at