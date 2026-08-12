Global Surfaces: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Surfaces hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,04 INR. Im letzten Jahr hatte Global Surfaces einen Gewinn von -0,100 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 654,2 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 745,0 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at