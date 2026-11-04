Global Surfaces: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Global Surfaces hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,25 INR. Ein Jahr zuvor waren -1,100 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,73 Prozent auf 598,8 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 540,8 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at