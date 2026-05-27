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27.05.2026 06:31:29
Global Surfaces stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Global Surfaces hat am 25.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Global Surfaces hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,27 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,480 INR je Aktie gewesen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 21,01 Prozent auf 453,9 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 574,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 7,180 INR. Im Vorjahr hatten -6,730 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Global Surfaces mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,07 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 12,64 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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