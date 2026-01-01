Global Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Global Technologies gab am 30.12.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,84 Prozent auf 0,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Global Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 196,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,14 Millionen USD im Vergleich zu 1,06 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at