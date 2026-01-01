|
01.01.2026 06:31:28
Global Technologies gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Global Technologies gab am 30.12.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,84 Prozent auf 0,6 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Global Technologies in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 196,23 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,14 Millionen USD im Vergleich zu 1,06 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!