Global Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global Technologies hat am 03.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 90,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen USD gegenüber 1,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at