22.01.2026 06:31:28
Global Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Global Technologies hat am 20.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0,2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 70,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
