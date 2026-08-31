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31.08.2026 06:31:29
Global Trade Centre präsentierte Quartalsergebnisse
Global Trade Centre hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Trade Centre in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 228,3 Millionen PLN im Vergleich zu 223,2 Millionen PLN im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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