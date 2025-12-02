Global Trade Centre: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Global Trade Centre hat am 01.12.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 PLN gegenüber 0,090 PLN im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 215,0 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 202,2 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at