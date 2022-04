Global Trade Centre vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Global Trade Centre ließ sich am 06.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global Trade Centre die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47,5 Millionen EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global Trade Centre einen Umsatz von 38,0 Millionen EUR eingefahren.

Umsatzseitig wurden 166,50 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte Global Trade Centre 158,50 Millionen EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das abgelaufenen Gesamtjahr hatten sich die Prognosen der Analysten auf einen Gewinn je Aktie von 0,120 EUR belaufen. Auf der Umsatzseite hatten die Experten im Durchschnitt mit 169,95 Millionen EUR gerechnet.

Redaktion finanzen.at