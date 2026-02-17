Global United Insurance Company: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Global United Insurance Company hat am 15.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,01 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 13,0 Millionen USD gegenüber 11,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,130 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,25 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 48,11 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 52,56 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at