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20.05.2026 06:31:29
Global United Insurance Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Global United Insurance Company hat am 18.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 14,8 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global United Insurance Company einen Umsatz von 12,8 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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