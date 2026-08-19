Global United Insurance Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Global United Insurance Company hat am 16.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 13,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at