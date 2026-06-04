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04.06.2026 06:31:29
Global Uranium gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Global Uranium gab am 01.06.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Uranium -0,110 CAD je Aktie generiert.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,110 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte Global Uranium ein Ergebnis je Aktie von -0,230 CAD vermeldet.
Redaktion finanzen.at
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