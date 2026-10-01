Global Uranium: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Global Uranium hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Uranium ein EPS von -0,200 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at