Global Vectra Helicorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Global Vectra Helicorp hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 4,40 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,970 INR erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 1,18 Milliarden INR, gegenüber 1,24 Milliarden INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,37 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at