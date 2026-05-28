Global Vectra Helicorp legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global Vectra Helicorp hat sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 3,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Global Vectra Helicorp ein Ergebnis je Aktie von 9,02 INR vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,51 Prozent zurück. Hier wurden 1,28 Milliarden INR gegenüber 1,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 23,060 INR. Im Vorjahr waren -0,460 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5,21 Milliarden INR – eine Minderung um 3,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,42 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at