Global Vectra Helicorp: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Global Vectra Helicorp hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 8,46 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Vectra Helicorp -6,730 INR je Aktie generiert.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,06 Prozent auf 1,31 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at