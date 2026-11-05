Global Water Resources: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Global Water Resources veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Global Water Resources ein EPS von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 16,3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 15,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at