Global Water Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Global Water Resources veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,06 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Global Water Resources 0,120 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at