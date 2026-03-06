Global Water Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Global Water Resources hat am 04.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 13,5 Millionen USD gegenüber 13,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,110 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Global Water Resources ein EPS von 0,240 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 55,76 Millionen USD, während im Vorjahr 52,69 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at