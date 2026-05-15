Global Water Resources legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global Water Resources hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Global Water Resources in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13,3 Millionen USD im Vergleich zu 12,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at