Global Water Resources stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Global Water Resources ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global Water Resources die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,070 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,058 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 12,4 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,330 USD, nach 0,240 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Global Water Resources im vergangenen Geschäftsjahr 53,03 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global Water Resources 44,73 Millionen USD umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 0,290 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 51,85 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at