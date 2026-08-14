Global Water Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Global Water Resources präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Global Water Resources mit einem Umsatz von insgesamt 17,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 24,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at