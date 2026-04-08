GlobalBlock Digital Asset Trading vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

GlobalBlock Digital Asset Trading präsentierte in der am 06.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

GlobalBlock Digital Asset Trading hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at