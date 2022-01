Globale CFO-Umfrage von Workday: Die Top-Prioritäten für zukünftige Finanzteams

Technologie ist der zentrale Baustein in der Personalstrategie, mit der CFOs ihre Teams für die Zukunft rüsten wollen

MUNICH, Germany, Jan. 27, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , gibt die Ergebnisse seiner neuesten Umfrage unter Chief Financial Officers (CFOs) bekannt. Im Fokus stand dabei die Frage, wie die Finanzverantwortlichen ihre Teams weiterentwickeln wollen und welche Investitionen nötig sind, um den zukünftigen Anforderungen im Finanzwesen gerecht zu werden. Die Ergebnisse zeigen, dass CFOs mit Nachdruck in Technologien investieren, mit denen sich Talente gewinnen und binden lassen. Auffällig ist, dass neue Skills stärker gefragt sind, um die Finanzteams fit für die Zukunft zu machen.



Workday hat weltweit über 260 CFOs zu den neuen Herausforderungen im Finanzwesen befragt, um besser zu verstehen, wie die Verantwortlichen aufgestellt sind, um mit den Veränderungen der Arbeitswelt Schritt halten zu können. Die Ergebnisse zeigen, dass der Fachkräftemangel und sinkende Budgets nach wie vor zu den größten Herausforderungen zählen. Mit dem Einsatz von innovativen Technologien wollen die CFOs die Mitarbeitererfahrung verbessern und so dem angespannten Arbeitsmarkt entgegenwirken. Zudem wurde deutlich, dass stärker Talente mit KI- und ML-Kenntnisse gesucht werden. Auch Analytics und Data Storytelling sind gefragte Kompetenzen, die CFOs vor fünf Jahren noch nicht suchten.

Angesichts der als Great Resignation bezeichneten Kündigungswelle wollen die CFOs mit technologischen Lösungen die Mitarbeitererfahrung verbessern und Fachkräfte gewinnen. Laut der Workday-Umfrage will fast die Hälfte (48 %) von ihnen in Benutzeroberflächen für Finanzanwendungen investieren, um innerhalb der kommenden fünf Jahre neue Talente zu gewinnen. Entsprechende Technologien, wie sie auch für die Prozessautomatisierung in Buchhaltung, Reporting und Finanzplanung und -analyse (FP&A) eingesetzt werden, straffen Arbeitsabläufe, erlauben es Beschäftigten, sich auf strategische Aufgaben zu konzentrieren und tragen zur Produktivitätssteigerung bei. Von den CFOs, die hier ihre Prioritäten setzen, sind beeindruckende 99 % der Überzeugung, dass innovative Technologien künftig noch wichtiger werden, um Fachkräfte zu gewinnen und an sich zu binden.

CFOs legen großen Wert darauf, sich als Technologie-affine Arbeitgeber zu positionieren, die ihre KI- und ML-Fähigkeiten kontinuierlich erweitern. Auf die Frage nach entscheidenden Skills, die vor fünf Jahren noch nicht gesucht waren, antworten 57 % der Befragten, dass sie Bewerber und Bewerberinnen mit KI- und ML-Kenntnissen bevorzugt einstellen. Parallel dazu wollen die CFOs das Finanzwesen noch stärker als strategischen Geschäftspartner positionieren. Dass Echtzeit-Reporting und -Analyse eine wichtige Rolle spielen, bestätigen 40 % der Befragten, die heute Skills in den Bereichen Analytics und Data Storytelling bei Neueinstellungen priorisieren.

Laut der Umfrage stuft mehr als die Hälfte (58 %) der CFOs ihre Fähigkeit zur Gewinnung datengestützter Erkenntnisse bereits jetzt als exzellent ein. 100 % aus der Gruppe der CFOs mit Datenkompetenz betrachten Technologien als sehr oder extrem wichtig für den künftigen Erfolg in einem dynamischen Marktumfeld. 71 % von ihnen planen außerdem, ihre Teams fit für die Zukunft zu machen, indem sie Kompetenzlücken mit konsequentem Upskilling begegnen.

Auch wenn die Gewinnung, Qualifizierung und dauerhafte Bindung von Talenten hohe Priorität hat, verlieren die CFOs weder Diversität und Inklusion (D&I) noch ökologische, soziale und Corporate-Governance-Aspekte (ESG) aus dem Blick. Allerdings haben CFOs aus dem Mittelstand hier mit größeren Problemen zu kämpfen als ihre Kollegen und Kolleginnen aus Großunternehmen. So klagen mehr als doppelt so viele Befragte aus mittelständischen Betrieben über Lücken bei der Umsetzung von ESG-Kriterien. Trotz dieser Unterschiede zeigt sich, dass über die Hälfte (57 %) aller befragten CFOs entsprechenden Investitionen hohe Priorität einräumt. Angesichts nie dagewesener Belastungen der Lieferketten und der Umwelt, sehen sich die Finanzverantwortlichen in der Pflicht, die Zukunft ihrer Unternehmen zu schützen und aktiv zu werden, im Interesse ihrer Aktionäre und Kunden.

"In der sich schnell verändernden Arbeitswelt mit hartem Wettbewerb, Mangel an Fachkräften und zahlreichen Regularien sind Finanzteams mit immer neuen Aufgaben konfrontiert. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass CFOs in Technologien und Skills investieren, die diesen Herausforderungen gerecht werden und ihre Teams fit für die Zukunft machen", erklärt Philippa Lawrence, Chief Accounting Officer bei Workday. "Mit Workday können CFOs das Potenzial ihrer Mitarbeitenden, Prozesse und Daten in einem einzigen System zusammenführen. Und unsere ML-gestützten Anwendungen helfen den Teams dabei, die immer neuen Anforderungen an Management und Kontrolle von Finanzdaten zu erfüllen."

