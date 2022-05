Globale IT-Führungskräfte kämpfen laut neuer Umfrage von Rackspace Technology mit dem Mangel an Talenten für die Cloud-Transformation

Unternehmen ziehen anspruchsvollere Cloud-Technologien in Betracht, werden aber durch Fachkräftemangel behindert

SAN ANTONIO, Texas, May 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, hat heute den Multicloud Annual Research Report 2022 veröffentlicht, der aufzeigt, dass sich Unternehmen zunehmend mit ausgefeilteren "Cloud 2.0"-Technologien anfreunden, auch wenn sie Schwierigkeiten haben, IT-Talente einzustellen und zu halten.



Laut der Umfrage unter 1.420 globalen IT-Führungskräften aus allen Branchen hat die Cloud-Entwicklung weiterhin höchste Priorität für Unternehmen, so dass 56 % nicht vorhaben, in fünf Jahren ein Unternehmensrechenzentrum zu besitzen. Überwältigende 77 % der IT-Entscheidungsträger sagten, dass ein Mangel an Talenten die Einführung neuer Cloud-Entwicklungsmethoden hemmt.

Die Umfrage zeigt auch, dass sich die Cloud-Prioritäten von Unternehmen von "Grundlagen" wie Agilität (30 %) und Skalierbarkeit (26 %) zu anspruchsvolleren Themen wie Sicherheit (46 %) und Compliance (36 %) hin entwickeln. Darüber hinaus zeigt sich eine erhöhte Risikobereitschaft unter IT-Experten in ihrer Begeisterung für die Erforschung von Edge-Technologien (38 %) und Containern (53 %), während mehr als die Hälfte plant, in Hyperscale-Anbieter zu investieren.

"Die Cloud ist kein glänzendes neues Objekt mehr – sie ist eine nahezu allgemein akzeptierte Technologie, und es gibt fast kein Unternehmen, das sich derzeit nicht über die Cloud verändert", so Jeff DeVerter, Chief Technology Evangelist, Rackspace Technology. "Gleichzeitig gibt es eine Reihe von Hindernissen, die dieser Transformation im Wege stehen, insbesondere ein Mangel an IT-Talenten. Unternehmen werden sich mehr denn je auf externes Fachwissen verlassen müssen, um ihre Cloud-Ziele zu erreichen, da sie weiterhin Legacy-Infrastrukturen loswerden und mehr von der Cloud verlangen."

IT-Talente sind schwer zu finden – und zu halten

Die Umfrage unterstreicht ein wachsendes Talentdilemma für IT-Führungskräfte, wobei mehr als die Hälfte (53 %) aller Befragten den Talentmangel als große geschäftliche Herausforderung anführt, weit vor Bedenken wie Inflation (48 %), Produktknappheit (36 %) und Lohnwachstum (25 %).

Unternehmen wenden eine Vielzahl von Taktiken an, um neue IT-Talente anzuziehen, darunter die Förderung von Schulungs- und Entwicklungsmöglichkeiten (40 %), die Erhöhung der Einstiegsgehälter und das Angebot von hybriden/flexiblen/Arbeitszeiten von zu Hause aus (32 %). 21 % gehen sogar noch aggressiver vor und locken Talente mit hohen Einstiegsgehältern oder Gehaltserhöhungen an, während 18 % Vertragsprämien anbieten und 13 % Vertragsbindungsvereinbarungen nutzen.

Die Cloud wird bleiben – und sie wächst

"Wir haben eine Entwicklung in der Cloud-Diskussion gesehen, weg von einigen der grundlegenden Themen wie Agilität und Skalierbarkeit und hin zu anspruchsvolleren Anwendungen der Cloud wie Container und Edge, die die Zukunft prägen", fügte DeVerter hinzu. "Die Leute freuen sich nicht nur, ihre Unternehmensrechenzentren zu schließen. Sie sind auch eher bereit, mehr Risiken einzugehen als in der jüngeren Vergangenheit."

Laut der Umfrage nutzen die Mehrheit der Befragten Multicloud-Umgebungen, wobei die Mehrheit angibt, entweder AWS, Azure und/oder Google Cloud zu verwenden. Darüber hinaus finden 70 % bereits neue Einsatzmöglichkeiten für Single-Tenant- und/oder private Cloud-Infrastrukturen, während über die Hälfte (54 %) angaben, serverlose Anwendungen zu planen. 31 % geben an, dass ihre Anwendungen derzeit auf serverloser Technologie laufen, einschließlich Funktionen wie der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Skalierung von IoT-Apps, der Aktivierung virtueller Assistenten/Chatbots und der Ausführung von SaaS-Funktionen.

Auf die Frage, wie die Cloud Innovationen unterstützt, antworteten die Befragten Folgendes:

49 % sagen, dass sie das Kundenerlebnis und die Benutzerfreundlichkeit verbessert

44 % sagen, dass schnelleres Testen und Bereitstellen neuer Produkte und Dienstleistungen ermöglicht werden

37 % sagen, dass sie unbegrenzte Rechenleistung und Speicher bietet

35 % sagen, dass sie ihr Angebot an Produkten/Dienstleistungen erweitert

33 % sagen, dass sie die Möglichkeit bietet, bei Bedarf hoch- oder herunterzuskalieren





Sicherheit treibt Bedarf an externem Fachwissen an

Die Umfrageteilnehmer nannten Sicherheit als wichtigsten Faktor bei der Auswahl einer Cloud-Umgebung (46 %), vor Compliance (36 %), Flexibilität/Agilität (30 %) und Skalierbarkeit (26 %). Sicherheit ist auch der Hauptgrund, warum Unternehmen auf externe Partner zurückgreifen. Darüber hinaus nennt mehr als die Hälfte der Befragten (52 %) die Sicherheit als größtes Hindernis für die Verwendung von serverlosen Umgebungen.

"Zusammengenommen erzählen die Datenpunkte zu Talent und Sicherheit eine interessante Geschichte", fügte DeVerter hinzu. "Fast 85 % unserer Umfrageteilnehmer haben Anwendungen, die serverlos ausgeführt werden, oder werden solche Anwendungen verwenden, um ihre Transformationsbemühungen rund um die Cloud zu beschleunigen. Gleichzeitig sind sie mit einem schwerwiegenden internen Fachkräftemangel konfrontiert, der sie daran hindert, aggressiver vorzugehen, ohne auf externe Partner zurückzugreifen."

Wenn Sie den vollständigen Bericht anfordern möchten, klicken Sie bitte hier .

ÜBER DIE UMFRAGE

Die Umfrage wurde im April 2022 von Coleman Parkes durchgeführt und richtete sich an 1.420 hochrangige IT-Entscheidungsträger aus mehreren Schlüsselsektoren in den USA, LATAM, EMEA und APAC.

ÜBER COLEMAN PARKES

Coleman Parkes ist eine Full-Service-B2B-Marktforschungsagentur, die sich auf IT-/Technologiestudien spezialisiert hat und sich an hochrangige Entscheidungsträger in KMU bis hin zu Großunternehmen und Konzernen in mehreren Sektoren weltweit richtet. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: research@coleman-parkes.co.uk

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Kontakt: