Globale Umfrage zeigt: Fachkräfte für Finanzdienstleistungen bangen um den Markt, aber nicht um ihren Arbeitsplatz

NEW YORK, 23. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Umfrage von Selby Jennings haben Fachkräfte für Finanzdienstleistungen Vertrauen in ihre Arbeitsplatzsicherheit, obwohl sie die wirtschaftlichen Aussichten negativ einschätzen. Mehr als die Hälfte (57%) der weltweit Befragten ist zuversichtlich, ihren Arbeitsplatz in den nächsten sechs Monaten zu behalten, auch wenn die Mehrheit (62%) eine Verschlechterung der Wirtschaftslage im nächsten Jahr erwartet.

Die Ergebnisse stammen aus dem Selby Jennings Job Confidence Index, der das Vertrauen in den Arbeitsmarkt misst. Der Index zeigt das Vertrauen von über 900 Fachkräften in die Wirtschaft, den Erhalt des eigenen Arbeitsplatzes oder neue Beschäftigungschancen und Vergütung und Bonus auf, und ob sich die normalen Push-Pull-Faktoren verändert haben.

Zu den wichtigsten Ergebnissen gehören:

Die Mehrheit (62%) der Fachkräfte sagt für die nächsten 12 Monate eine Verschlechterung der Wirtschaftslage voraus.

der Fachkräfte Die Beschäftigungssicherheit bleibt stabil - mehr als die Hälfte (57%) der weltweit befragten Finanzdienstleistungsprofis ist zuversichtlich, ihren Arbeitsplatz in den nächsten sechs Monaten zu behalten .

. Die Hälfte (49%) der Fachkräfte ist mit ihrem derzeitigen Arbeitsplatz zufrieden.

der Fachkräfte Trotz einer negativen Wahrnehmung des Arbeitsmarktes plant ein Drittel (33%) der Befragten, ihren Arbeitsplatz innerhalb von sechs Monaten zu verlassen.

2 von 5 Fachkräften für Finanzdienstleistungen gehen davon aus, dass ihre Vergütung wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich steigen wird. Die Mehrheit (70%) der Befragten erklärt jedoch, dass die beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten und nicht die Vergütung sie dazu bewegen würden, eine neue Beschäftigung zu suchen.

Im Rahmen des Selby Jennings Job Confidence Index wurden über 900 Experten für Finanzdienstleistungen mittels einer Online-Umfrage im Zeitraum von März bis Mai 2020 befragt.

Website: https://www.selbyjennings.com/global-job-confidence-index-2020

Informationen zu Selby Jennings

Selby Jennings ist ein führender Spezialist für die Anwerbung von Fachkräften für Bank- und Finanzdienstleistungen in Spezialgebieten wie Risikomanagement, Recht und Compliance, Investitionsmanagement, quantitative Analysen, Finanztechnologie, Investmentbanking, Versicherungswesen und Versicherungsmathematik, Güter sowie Verkauf und Handel.