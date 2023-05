Globale Wasser- und Abwasserversorger nehmen den Klimawandel ins Visier

Wasser- und Abwasserversorger verfolgen ehrgeizige Dekarbonisierungsziele, wie eine neue Umfrage unter 100 Versorgern in Nordamerika und Europa zeigt. Die von dem weltweit führenden Unternehmen für Wassertechnologie Xylem (NYSE: XYL) gesponserte Umfrage stellt fest, dass 75 % der Befragten beabsichtigen, ihre Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasen (THG) bis 2040 oder zuvor zu erreichen. 48 % der Befragten haben sich ein Netto-Null-Emissionsziel gesetzt, und 42 % haben sich ein Emissionsreduktionsziel gesetzt.

"Der Wassersektor spielt eine wichtige Rolle bei den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen", sagte Patrick Decker, Präsident und CEO von Xylem. "Unser Sektor ist energieintensiv. Durch die intelligente Anwendung von Technologie kann Wasser jedoch weitaus effizienter und bezahlbarer gemanagt werden. Die Versorgungsunternehmen stellen zunehmend fest, dass sie Technologien einsetzen können, um widerstandsfähiger zu werden und Emissionen zu reduzieren, während sie gleichzeitig viele ihrer betrieblichen Probleme ansprechen."

Die Implementierung neuer und innovativer Produkte und Lösungen kann den Versorgern helfen, ihre Strategien zur Dekarbonisierung voranzutreiben. Wie im kürzlich veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht 2022 hervorgehoben wird, haben die Spitzentechnologien von Xylem den Kunden ermöglicht, ihren CO2e-Fußabdruck seit 2019 um mehr als 2,8 Millionen Tonnen zu reduzieren. Auf der ganzen Welt konzentrieren sich führende Wasser- und Abwasserversorger auf solche Lösungen, um ihre Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen voranzutreiben.

In Europa zum Beispiel planen 31 % der Befragten, mehr energieeffiziente Technologien zu installieren. Andere nutzen digitale Lösungen. 29 % orientieren sich an einer fortschrittlichen Messinfrastruktur (AMI) und Lösungen zur Leckerkennung und 24 % an Technologien zur Optimierung von Behandlungssystemen. Auch in Nordamerika planen 35 % der Befragten, Technologien zur Optimierung von Anlagen oder Assets zu implementieren, um ihre Dekarbonisierungsziele zu erreichen.

37 % der nordamerikanischen Befragten gaben an, dass die Resilienz gegenüber extremen Stürmen und Überschwemmungen ein wichtiges Anliegen ist. Fortschrittliche digitale Lösungen helfen den Managern der Wasserwirtschaft auch, die operativen und ökologischen Ergebnisse zu bezahlbaren Kosten zu verbessern. Die Buffalo Sewer Authority (BSA) in den USA sparte beispielsweise 145 Millionen Dollar durch die Implementierung eines intelligenten Abwassersystems, das die Reduzierung von verschmutztem Wasser, das bei Sturmereignissen in die Flüsse fließt, ermöglichte – und damit ein langjähriges Problem löste, ohne in eine neue Infrastruktur zu investieren.

"Um Ressourcenlücken zu schließen und unsere Gemeinschaften so effizient wie möglich zu versorgen, müssen wir intelligenter arbeiten", sagte Oluwole A. (OJ) McFoy, BSA General Manager. "Wir haben gezeigt, dass diese Technologie effektiv ist und dazu beitragen kann, sicherzustellen, dass Buffalo effizienter und besser auf die Veränderungen des Klimas und die stärkeren Stürme, die auf uns zukommen, vorbereitet ist."

Viele Versorgungsunternehmen stuften Prozessemissionen – wie Methan und Lachgas – trotz ihrer beträchtlichen Auswirkungen auf ihre Prioritäten ein. Dies zeigt, dass ein besseres Verständnis dieses Problems und technologische Innovationen erforderlich sind, um die Gesamtemissionen des Wassersektors in den Griff zu bekommen.

Die Strategien zur Dekarbonisierung, die von diesen vorausschauenden Versorgungsunternehmen implementiert werden, sind in der letzten Veröffentlichung von Xylem dargestellt, Net Zero – The Race We All Win.

