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WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085

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14.11.2026 03:14:02

GlobalFoundries: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 4, 2026, GlobalFoundries (NASDAQ:GFS) reported record non-IFRS (financial metrics excluding non-cash items) gross margins of 31.4% from ramping differentiated technologies in high-growth applications. The chipmaker's shifting manufacturing capacity away from lower-margin mobile devices toward optical data center connectivity and custom automotive silicon. Three things management said on the call stand out.

Data center demand for silicon photonics -- using light instead of electricity to transfer data -- isn't slowing down as artificial intelligence workloads scale. Management expects to exit 2027 at an annualized $1 billion revenue run rate in silicon photonics, pulling that milestone forward by an entire year.

GlobalFoundries isn't funding its next growth phase alone. It's securing customer prepayments and government grants to scale manufacturing. A landmark partnership for its Malta, New York site uses fee structures and cost reimbursements to generate wafer profits comparable to self-funded plants without heavy upfront capital expenditures, or capex, which are funds spent on physical equipment.

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