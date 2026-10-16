Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Ausbau in Dresden
|
16.10.2026 15:39:39
GLOBALFOUNDRIES-Aktie tiefer: Dresden bleibt wichtiger Wachstumsstandort
Einen Bericht des "Handelsblatts" zu einer geplanten Erweiterung ab 2028 mit einer Investitionssumme von 1,5 Milliarden Euro bestätigte der Sprecher nicht. Dabei handle es sich nicht um konkrete Pläne. Die Vision könne sich abhängig von den Entwicklungen am Markt ändern.
Vor einer Woche feierte der Mikrochiphersteller in Dresden Richtfest beim aktuellen Erweiterungsprojekt "Sprint". Zur aktuellen Reinraum- und Laborfläche auf 60.000 Quadratmetern kommen weitere 5.000 Quadratmeter hinzu. Die Investitionssumme liegt bei 1,1 Milliarden Euro; über den European Chips Act fließen 495 Millionen Euro Förderung in den Ausbau.
Halbleiterstandort "Silicon Saxony" wächst
Bereits mit der aktuell entstehenden Produktionserweiterungen bei GLOBALFOUNDRIES, der Eröffnung einer zusätzlichen Fabrik von Infineon sowie der Ansiedlung des taiwanischen Branchenriesen TSMC in Dresden wächst das "Silicon Saxony" als laut Wirtschaftsministerium Europas größter Mikroelektronikstandort bedeutend weiter. Das regionale Netzwerk besteht aus rund 3.600 Unternehmen mit über 80.000 Mitarbeitern. Die Beschäftigtenzahl soll bis 2040 auf rund 100.000 wachsen.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die GLOBALFOUNDRIES-Aktie zeitweise 1,91 Prozent tiefer bei 47,83 US-Dollar. /jbl/DP/nas
DRESDEN (dpa-AFX)
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