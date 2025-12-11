GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
|
11.12.2025 15:07:00
Globalfoundries bekommt 495 Millionen Euro für Foundry-Ausbau
Die EU-Kommission genehmigt die staatliche Förderung für zwei deutsche Halbleiterwerke. Globalfoundries erhält 45 Prozent der Kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Analysen zu GLOBALFOUNDRIES INCmehr Analysen
