GLOBALFOUNDRIES Aktie
WKN DE: A3C6AF / ISIN: KYG393871085
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05.08.2026 14:32:52
GLOBALFOUNDRIES Inc. Announces Retreat In Q2 Income
(RTTNews) - GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line totaled $167 million, or $0.30 per share. This compares with $228 million, or $0.41 per share, last year.
Excluding items, GLOBALFOUNDRIES Inc. reported adjusted earnings of $256 million or $0.46 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.786 billion from $1.688 billion last year.
GLOBALFOUNDRIES Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $167 Mln. vs. $228 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.41 last year. -Revenue: $1.786 Bln vs. $1.688 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.51 To $ 0.56 Next quarter revenue guidance: $ 1.885 B To $ 1.910 B
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