GLOBALFOUNDRIES Inc. Announces Retreat In Q2 Income

(RTTNews) - GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) reported a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's bottom line totaled $167 million, or $0.30 per share. This compares with $228 million, or $0.41 per share, last year.

Excluding items, GLOBALFOUNDRIES Inc. reported adjusted earnings of $256 million or $0.46 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 5.8% to $1.786 billion from $1.688 billion last year.

GLOBALFOUNDRIES Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $167 Mln. vs. $228 Mln. last year. -EPS: $0.30 vs. $0.41 last year. -Revenue: $1.786 Bln vs. $1.688 Bln last year.

-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 0.51 To $ 0.56 Next quarter revenue guidance: $ 1.885 B To $ 1.910 B