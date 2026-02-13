|
GLOBALFOUNDRIES stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GLOBALFOUNDRIES hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,36 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte GLOBALFOUNDRIES -1,320 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 1,83 Milliarden USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 1,83 Milliarden USD in den Büchern standen.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,59 USD. Im Vorjahr hatte GLOBALFOUNDRIES -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,79 Milliarden USD – ein Plus von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem GLOBALFOUNDRIES 6,75 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
