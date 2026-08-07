GLOBALFOUNDRIES stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GLOBALFOUNDRIES lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat GLOBALFOUNDRIES im vergangenen Quartal 1,79 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte GLOBALFOUNDRIES 1,69 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at