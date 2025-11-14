GLOBALFOUNDRIES zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

GLOBALFOUNDRIES veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,45 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat GLOBALFOUNDRIES mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at