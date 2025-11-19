Globalicom Trade legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Globalicom Trade äußerte sich am 16.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,10 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Globalicom Trade 0,080 ILS je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Globalicom Trade 25,5 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at