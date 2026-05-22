Globalicom Trade veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Globalicom Trade hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,10 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Globalicom Trade 0,080 ILS je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig wurden 28,6 Millionen ILS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Globalicom Trade 22,7 Millionen ILS umgesetzt.

Redaktion finanzen.at