Globalstar präsentierte Quartalsergebnisse

Globalstar stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,420 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 72,0 Millionen USD – ein Plus von 17,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Globalstar 61,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,150 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 272,99 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 250,35 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at