GlobalTech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GlobalTech hat am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Umsatzseitig wurden 6,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GlobalTech 5,0 Millionen USD umgesetzt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte GlobalTech ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 22,07 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GlobalTech einen Umsatz von 18,26 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at