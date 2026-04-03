|
03.04.2026 06:31:29
GlobalTech präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
GlobalTech hat am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Umsatzseitig wurden 6,6 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte GlobalTech 5,0 Millionen USD umgesetzt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,010 USD je Aktie für das Gesamtjahr vermeldet. Im Jahr zuvor hatte GlobalTech ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 22,07 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte GlobalTech einen Umsatz von 18,26 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.