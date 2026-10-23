GlobalTech: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

GlobalTech hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 123,74 Prozent auf 11,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,130 USD. Im Vorjahr hatten -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 20,87 Prozent auf 22,07 Millionen USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,26 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at