GlobalTech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

GlobalTech hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,010 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 140,32 Prozent auf 10,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at