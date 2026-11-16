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16.11.2026 06:31:29
GlobalTech stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
GlobalTech lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,01 USD gegenüber -0,010 USD im Vorjahresquartal.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 86,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 5,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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