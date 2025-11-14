GlobalTech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

GlobalTech veröffentlichte am 12.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,5 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GlobalTech einen Umsatz von 5,0 Millionen USD eingefahren.

